Avec " Adoration ", Fabrice du Welz clôture sa trilogie des Ardennes , comme il aime l’appeler. Une trilogie qui a débuté avec " Calvaire " en 2004, son premier film, et qui s’est poursuivie 10 ans plus tard avec " Alléluia ".

Car si malgré tout, la douceur est là avec ce personnage de Paul, si la chaleur et la lumière sont là avec ce soleil d’été , si ce tout premier amour a, comme tout premier amour , quelque chose d’ idéal , d’ absolu , il y a les accès de fureur de Gloria, il y a ce monde des adultes menaçant et plus ou moins hostile, il y a la déraison et le désordre intérieur comme un abîme …

Si la folie rôde encore et toujours, " Adoration " s’éloigne de l’amour à mort entre adultes consentants tels que l’envisageaient " Calvaire " et " Alléluia ".

Cote d’amour

Adoration… Voyage au bout de l’amour - © Kris de Witte

Les histoires de Fabrice du Welz ont tout du conte. Les anges (nos deux jeunes héros) et les monstres (la plupart des adultes) s’y côtoient et les symboles sont partout, comme ces oiseaux omniprésents tout au long du film jusque dans ce tatouage sur le dos de ce gardien d’un parc aquatique fantôme (interprété par un Benoît Poelvoorde tout à fait émouvant). Quant à la nature, sublimée dans des plans de toute beauté, elle est devenue le refuge des deux adolescents en fuite, à la fois nourricière, enveloppante et protectrice.

Au service de cette histoire d’amour singulière et viscérale, deux jeunes acteurs formidables : Thomas Gioria remarqué dans " Jusqu’à la Garde ", film de Xavier Legrand et Fantine Harduin seulement 14 ans et déjà un très beau parcours avec notamment la série " Ennemi public " et les films " Le voyage de Fanny " et " Dans la brume ".

Embarquez sans hésiter pour ce voyage au bout de l’amour !