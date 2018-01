Adil El Arbi et Bilall Fallah ramènent Hollywood en Belgique !

Adil El Arbi et Bilall Fallah s'étaient déjà fait remarqué en 2015 avec Black, relecture moderne et bruxelloise de Roméo & Juliette. Le film démontrait déjà l'audace et l'ambition des réalisateurs, tant sur le fond que sr la forme. Avec une mise en images sublime de la ville de Bruxelles et un traitement sans concession des bandes urbaines de la capitale, Black est un film belge qui ne laisse pas indifférent.

Et certainement pas Hollywood qui a ouvert grand ses bras à Adil et Bilall puisqu'ils se sont vus proposer de réaliser le quatrième opus du "Flic de Beverly Hills 4". Et même si le projet ressemble à une chimère, on a envie d'y croire. À moins que Bad Boys 3 ne se glissent avant dans leur agenda déjà surchargé ? Seul l'avenir nous le dira...