A Votre Avis : le fléau inarrêtable du harcèlement

Le phénomène existe depuis toujours, mais il prend de l’ampleur depuis quelques années. Le #meetoo et #balancetonporc y ont contribué depuis l’affaire Harvey Weinstein dont le procès s’est ouvert lundi. Il s’agit du harcèlement.

C’est un terme dont on parle de plus en plus et qui concerne de plus en plus de plaintes déposées auprès des services de police. Y en a-t-il plus que par le passé, la parole s’est-elle libérée, ou notre société y est-elle plus sensible ? Nous étudions ce soir cette hausse du harcèlement chez nous.

D’une part, le procès de l’ancien producteur-star d’Hollywood s’est ouvert lundi à New York. Il est accusé d’agressions sexuelles. Un procès emblématique du mouvement #MeToo qui depuis deux ans a levé l’omerta sur les pratiques de nombreux hommes puissants du cinéma américain.

D’autre part, un sondage commandé par Plan international Belgique confirme que le harcèlement sexiste touche davantage les filles : 91% des filles sondées ont déjà été victimes de harcèlement, contre 28% de garçons.

Ces deux éléments nous encouragent cette semaine à débattre sereinement de ce fléau que rien ne semble pouvoir stopper.

Nos invités

Ce soir, nous recevons : Isabella Lenarduzzi, fondatrice de JUMP ; Christie Morreale (PS), vice-présidente et ministre de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes ; Corentin de Salle, directeur du Centre Jean Gol ; Mireille-Tsheusi Robert, auteure sur les thématiques du racisme, d'interculturalité et du postcolonialisme ; Régine Debrabandere, directrice de Plan internationale Belge ; Dirk Van Gerven, avocat et Alice Lecomte, avocate en droit des familles.

