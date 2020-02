A Votre Avis: la Belgique est-elle ingouvernable ?

Depuis les élections de mai dernier, cela fait ce mercredi 262 jours que la Belgique est dirigée par un gouvernement en affaires courantes. Le temps commence à se faire long. On ne compte plus les différents protagonistes déjà chargés de différentes missions par le roi Philippe. Les partis les plus importants ont été impliqués. Le MR, le PS, la N-VA, le CD & V. La solution d’un gouvernement PS/N-VA ne semble pas pouvoir voir le jour. Alors devrons-nous retourner aux urnes ? Nous n’en sommes pas là, mais cette option commence sérieusement à se profiler.



Car des crises plus importantes ont déjà existé dans notre pays. En tout cas en termes de délai, puisque le temps record de la Belgique sans gouvernement est de 541 jours. Ceci dit, des besoins existent, des urgences budgétaires sont déjà bien réelles. Alors, un retour aux urnes pourrait-il rebattre les cartes ? Si beaucoup craignent une poussée plus exacerbée des extrêmes, encore faudrait-il une majorité pour décider une telle décision à la Chambre. Or pour l’instant, peu de partis le désirent. Cela coûte d’abord très cher, on ne sait ensuite pas si cela clarifierait vraiment les choses…

Nos invités

Avec nous pour en débattre : Rudy Demotte (PS) ; le chef de groupe du MR, Benoît Piedboeuf ; Dave Sinardet, professeur de sciences politiques à la VUB ; Rik Torfs, membre du CD&V et ancien recteur de la KULeuven ; Vincent Delcorps, professeur d'Histoire à l'UCLouvain et à l'IHECS.

