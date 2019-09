À voir : "La rivière sauvage" avec Meryl Streep dans le rôle le plus physique de sa carrière

Ça raconte quoi ?

C’est l’histoire d’une sortie familiale qui tourne mal et qui se transforme en aller simple vers l’enfer. Dans “La rivière sauvage”, Meryll Streep incarne Gail, une rafteuse très douée, prise en otage par deux braqueurs (Kevin Bacon et John C. Reilly) qui l’obligent à les guider vers le Canada à travers les rapides les plus dangereux d’Amérique. Avec elle : son mari (David Strathairn) et son fils (Joseph Mazzello).

Si vous aimez l’action et le suspens, vous allez être servi. Si vous aimez Meryl Streep, vous allez être ravi. Si vous aimez les trois, c’est jackpot.