À voir : "216 mois", le doc inédit sur l'évolution des droits de l'enfant pour les 100 ans de l'ONE

Deux cent seize mois , c’est la durée officielle qui nous fait sortir de l’enfance et de notre statut de “citoyens pas comme les autres”. Et si aujourd’hui, nous n’avons pas trop de difficultés à atteindre cet âge (18 ans), ça n’a pas toujours été le cas…

Cette année, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) fête son centième anniversaire ! Pour l’occasion, la RTBF diffusera “216 mois”, un documentaire poignant signé Patrick Paulo, qui nous rappelle combien les droits des enfants ont (bien) évolué avec le temps !

L’ONE fête ses 100 ans !

À voir : "216 mois", le doc poignant sur l'évolution des droits de l'enfant pour les 100 ans de l'ONE

Comme vous le verrez dans le documentaire "216 mois", avant la création de l’ONE au début du 20e siècle, les enfants sont maltraités et utilisés comme mains-d’œuvre pas chères. Sans surprise, la mortalité infantile fait rage ! Paradoxalement, ce n’est que pendant la Première Guerre Mondiale que l’on constate une diminution de ce fléau…

C’est en fait grâce à l’aide internationale mise en place durant la guerre 14-18 pour lutter contre la famine et protéger les enfants que le taux de mortalité infantile chute. Le gouvernement belge prend alors conscience que les quelque 800 consultations d’enfants organisées à travers le pays pendant le conflit ont favorisé cette diminution de la mortalité chez les enfants.

En 1919, l’Œuvre Nationale de l’Enfance (ONE) voit donc le jour. Son but : venir en aide aux familles en difficultés et tenter d’éradiquer la mortalité infantile.

100 ans plus tard, l’Œuvre Nationale de l’Enfance a changé de nom et s’appelle désormais l’Office de la Naissance et de l’Enfance. Mais elle poursuit toujours le même objectif : assurer à l’enfance plus d’égalité, plus de sécurité, et plus d’avenir grâce à une multitude de professionnels et de bénévoles.