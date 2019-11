À quel point êtes-vous fan d’Harry Potter ? Faites le quiz !

La saga du sorcier le plus célèbre se poursuit sur la RTBF. L’occasion de faire le point sur vos connaissances de l’univers magique de J.K. Rowling… Moldus s’abstenir !

Tout le monde connaît Harry Potter… ou croit le connaître. Mais le monde magique est bien plus complexe qu’il n’y paraît et seuls les fans les plus assidus pourraient y survivre !

Allez-vous répondre correctement à ce tourbillon de questions ? Faites le test pour le savoir !