A Liège pour le 15 août ! Les bons plans "Food and drink" des Ambassadeurs

François et Renaud, après leurs études en agroalimentaire, ont décidé de créer une bière liégeoise de prestige. Il était préférable de se situer au cœur de la cité ardente et être en phase avec la nouvelle dynamique de la région. Les années suivantes ont été riches en rencontres et en expérimentation de dizaines de recettes qui, alliées à l’inspiration des jeunes brasseurs, ont donné vie à la recette inédite "Curtius". Désormais c'est au coeur du centre historique que se trouve leur brasserie et plus exactement au pied de la montagne de Bueren. Si vous avez l’occasion de profiter de la terrasse, n’hésitez pas ! Véritable petit havre de paix, à l’écart des nuisances de la cité ardente où vous pourrez profiter du brunch ou d’un bon verre de Curtius.

Brasserie C

Impasse des Ursulines 14/24

4000 Liège

04/266.06.92

www.lacurtius.com

La brasserie peut être visitée sur réservation les weekends