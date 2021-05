A la recherche de "la meilleure pizza" du pays !

À l’occasion des 75 ans des "accords charbon", la RTBF se met à l’heure italienne . Quoi de plus opportun que de mettre la pizza à l’honneur. Lors d’une première phase de recherche, un jury composé de Julien Serri , pro de la pizza formé par un triple champion du monde et Rafaella Palanga , chroniqueuse food et spécialiste de la cuisine italienne depuis son plus jeune âge, partira à la rencontre de 10 pizzaïolos de talent aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.

Fanny Jandrain, à l'animation du concours "La meilleure pizza". © Martin Godfroid

A l’animation de ce concours, on retrouve une Fanny Jandrain des plus motivées : "Cette émission, c’est déjà surprenant, car on a découvert plein de choses. Il y a un monde, une passion autour de la pizza, un métier qu’on connaît peu en fait", commence-t-elle avant d’enchaîner :

"Dans le jury, on a d’un côté Rafaella qui connaît le monde culinaire italien comme sa poche et qui est très attentive au bon produit italien, à la cuisine italienne comme elle la faisait avec sa grand-mère. A côté de cela, on a Julien Serri, cuisinier avant d’être pizzaïolo, il est cuisïolo, c’est comme ça qu’il se décrit. Il connaît les produits, a participé à des concours et en organise. Il a été vice-champion de France. Ce sont donc des gens experts dans le domaine et c’était impressionnant d’apprendre sans cesse de nouvelles choses"

Quant aux critères de sélection des candidats, elle explique : "Le but était bien évidemment de passer un partout en Belgique francophone. Il fallait déjà pouvoir présenter une pizza de qualité avec un pizzaïolo qui fait notamment sa pâte lui-même. Et puis, nous avons eu la chance de rencontrer UNE pizzaïolo à Tournai. Ce n’est pas évident car c’est aussi un métier très masculin. Enfin, nous avons tenté d’avoir les profils les plus variés possibles. Cela va d’un pizzaïolo formé tout récemment durant le confinement, à l’entreprise familiale ou encore à un cuisinier travaillant auparavant dans un restaurant gastronomique avant de tout lâcher pour se lancer de la pizza. Nous avons aussi des pizzaïolos qui sont venus en Belgique pour pouvoir pratiquer".

Même si on a un jury très exigeant par rapport à la qualité des produits italiens, celui-ci a aussi été impressionné de découvrir l’originalité de certaines pizzas présentées

L’animatrice conclut sur une note encourageante : "C’est aussi bien de mettre en avant un secteur qui a beaucoup souffert pendant plus d’un an. Si on arrive à mettre en lumière ces pizzaïolos, leurs pizzas ainsi que tous ces beaux produits italiens, ce sera un pari réussi. Nous avons en tout cas eu beaucoup de partage, de bienveillance et de conseils à l’antenne comme en dehors. Et puis de mon côté, je vois que j’ai commencé à prendre l’habitude de participer à des tournages où on prend vite du poids ", conclut-elle en souriant.