Suivez la plus grande meute de requins au monde avec "700 requins dans la nuit"

La Deux vous invite à plonger au cœur de l'océan Pacifique avec la plus grande meute de requins au monde ! Suivez le biologiste et photographe Laurent Ballesta dans son expédition sous-marine au sud de l'atoll de Fakarava. Il y a découvert une meute de 700 requins gris. Il s'agit du plus grand regroupement de requins connu à ce jour.

Parti observer un rassemblement de milliers de mérous à la pleine lune de juin 2014 (Le mystère mérou) dans la passe sud de l'atoll polynésien de Fakarava, Laurent Ballesta y avait découvert une meute de plus de sept cents requins gris. Comment expliquer cette densité inédite ? Se pourrait-il que des comportements sociaux régissent cette horde sauvage ?

Durant trois années de préparation, avec les autres plongeurs de l'équipe scientifique internationale qu'il pilote, ils vont apprivoiser leur peur en abandonnant les réflexes défensifs qui provoquent l'agressivité des requins, dans le but de se glisser au cœur de la meute déchaînée pour l'étudier et la filmer de l'intérieur. Squales appareillés de puces électroniques, antennes réceptrices, hydrophones, arche de 32 caméras synchronisées... : tout un arsenal technologique est mobilisé pour le projet. Alors que les mérous approchent en vue de leur ponte annuelle, quel plan de bataille les requins déploieront-ils ?

