6 films français adaptés de bandes dessinées – Quels sont vos préférés ?

C’est en 1999 que Claude Zidi adapte la BD de Goscinny et Uderzo narrant les aventures d’un village Gaulois qui lutte contre les romains et l’empereur Jules César. Le film est porté par Christian Clavier et Gérard Depardieu. Enorme succès au cinéma, "Astérix et Obélix contre César" est le premier film d’une longue saga.