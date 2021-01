5 expos incontournables cette semaine dans "Alors On Sort ?"

Joëlle Scoriels vous emmène à travers ces aventures culturelles 100% belges de la semaine. À ne surtout pas manquer!

Lundi, c'est chocolat Choco Loco - © Tous droits réservés Mélanger chocolat et trains, ce n’est pas quelque chose à laquelle on aurait pensé. Le musée du chemin de fer belge Train World vous offre cette combinaison étonnante dans sa nouvelle exposition Choco Loco. 23 œuvres impressionnantes qui auront nécessité au total plus d’une tonne de précieuse matière chocolatée. De quoi se mettre en appétit jusqu’au 21 Février !

Mardi, c'est design (Dé)confiné - © Tous droits réservés Il y a encore quelques dizaines d’années, le plastique était vu comme notre meilleur ami. Utilisé à toutes les sauces, jusqu’à recouvrir l’entièreté de nos intérieurs. C’est ce que le Design Museum Brussels nous montre par son pèlerinage à travers les créations de designers des années 60 et 70. Et pour débuter l’année de la meilleure manière, l’exposition (Dé)confiné vous dévoile des pièces rares et quasi jamais sorties, de la collection du musée. À venir découvrir jusqu’au 15 Février.

Mercredi, c'est peinture Paradis perdu - © Tous droits réservés Direction Tournai et son musée des Beaux-Arts qui nous offre, pour ce début d’année, une nouvelle exposition autour du thème de la nature. Paradis perdu, c’est un ensemble de tableaux de toutes les époques rassemblées autour de l'œuvre de Van Gogh, “Arbres à Montmajour”, l’un des rares dessins grand format de l’artiste conservés en Belgique. Et pour le plaisir de tous, l’exposition est prolongée jusqu’au 21 Mars.

Jeudi, c'est révolution Teen Age Riot - © Tous droits réservés Un peu d’humour et de vision décalée pour continuer, avec l’exposition “Teen Age Riot” de Stéphane Arcas. Artiste touche à tout, il a été choisi par les points Culture de Belgique francophone pour illustrer le thème de la révolte. Un travail qui se déplacera en Belgique mais à venir découvrir en avant première à Namur du 7 Février au 26 Mars.

Vendredi, c'est voyage Abelam. Tournés vers les étoiles - © Tous droits réservés Pas besoin de vous expliquer que voyager n’est pas une activité évidente pour le moment. Et pourtant, le musée du carnaval de Binche a réussi à relever le défis en nous emmenant à la découverte des traditions du peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Abelams. L’exposition, “Abelam.Tournés vers les étoiles”, rassemble 40 masques qui vous mettront des étoiles plein les yeux jusqu’au 7 Mars.

Samedi, c'est poétique Les saveurs des sentiments - © Tous droits réservés On finit ce petit tour culturel de la semaine avec une expo remplie de poésie et de sentiments. Marie Cannella et Laurence Vray sont deux photographes montoises qui, par leur travail intitulé “Les saveurs des sentiments”, ont créé un lien entre l’humain et la beauté du monde qui nous entoure. Une bouffée d’oxygène à venir contempler jusqu’au 28 Février à BAM à Mons.