5 choses que vous ignorez peut-être sur le film "Dirty Dancing"

Au départ, personne ne voulait chanter la bande-son “I’ve Had the Time of my life” sans doute à cause de la production et des acteurs peu connus. Bill Medley et Jennifer Warnes ont finalement accepté et ce fut une sage décision quand on sait qu’il y a eu 32 millions de copies dans le monde et que c’était un des albums les plus vendus de l’histoire.