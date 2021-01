3 thrillers à voir prochainement sur La Une et Auvio

Vous aimez les enquêtes criminelles ? Vous allez être servis ces prochains jours sur La Une et Auvio. Au programme : La fille dans les bois, Mortelles calanques et Meurtres en Berry.

Robin, 25 ans, est l’un des meilleurs plongeurs des calanques et dirige le groupe des Écumeurs, une bande de jeunes, passionnés par la nature et la vie sauvage. Lors d’une sortie avec son ami Matthieu, il plonge dans l’océan, mais ne remonte pas… Après deux longues minutes, le corps de Robin est rejeté par la mer. Le jeune homme est mort noyé. A-t-il raté son saut ou a-t-il été poussé ? La Lieutenante de gendarmerie Samira El Katani (Shemss Audat), est chargée d’enquêter sur sa mort, aidée par l’ancien commando de la marine, Bruno Tanguy (Philippe Bas). Ce duo d’enquêteurs atypique devra explorer le passé de la communauté des Écumeurs pour révéler au grand jour une sombre vérité . Un téléfilm tourné à la Côte d’Azur qui plonge rapidement le spectateur dans cette mystérieuse affaire.

Direction Bourges pour ce nouveau Meurtres à porté par Aurélien Wiik (Maison close), la danseuse Fauve Hautot et Bérangère McNeese (Unité 42). Un professeur en oncologie est retrouvé mort à la Mare au diable, un endroit baptisé en l’honneur d’un des romans les plus célèbres de George Sand. Rapidement, les enquêteurs pensent que l’homme est mort lors d’un sacrifice à la faveur d’un Sabbat, une cérémonie de sorcellerie. Envoyé sur l’enquête en tant qu’observateur, Basile Tissier se voit obligé de renouer avec la campagne berrichonne de son enfance dont il s’était échappé. Il trouve de l’aide en Solène Durel, une médecin de la région qui, forcément, connaît bien les habitants… et donc la victime. Tourné au Château de Sarzay, mais aussi près de Châteauroux, à Argenton-sur-Creuse et au musée George Sand, ce 57e épisode de la série à succès Meurtres à mélange mysticisme et rationalité pour un résultat surprenant.

Meurtres en Berry, dimanche 31 janvier à 20h50 sur La Une et Auvio (en live + rattrapage de 7 jours).