3 soirées inédites pour découvrir la saison 2 de "New Amsterdam"

Des séries médicales il y en a la pelle, entre "Grey’s Anatomy", "Good Doctor", "Doctor House" ou "Night Sift" ce n’est pas toujours facile de faire la différence. "New Amsterdam" a réussi. Cette série plaît, elle est neuve et rafraîchissante par rapport aux autres. Elle réussit à se démarquer par son inspiration de faits réels et plus précisément des mémoires du docteur Eric Manheimer. Fini de parler essentiellement des docteurs et de leurs histoires d’amour un retour vers le patient est présent avec un réalisme qui fait du bien.