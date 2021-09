20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 : nous commémorerons ensemble

Au programme, des vidéos exclusives, des témoignages et des documentaires inédits.

Cet événement a marqué notre époque et traumatisé la population.

Cela fait déjà 20 ans que nous étions tous choqués devant nos écrans à la triste vue des deux tours s’écroulant dans le centre de New York.

Le documentaire "11 septembre au cœur du chaos" de la BBC relate la vie personnelle de survivants des attentats. Au travers de vidéos et audios encore jamais divulgué au grand public, nous découvrons l’horreur de ce terrible événement avec le regard de ceux qui l’ont vécu ce jour sombre de 2001.

Le président alors actuel en 2001, Bush, apprend les attaques du 11 septembre alors qu’il est assis devant 16 écoliers. 20 ans plus tard, ces mêmes étudiants racontent ce qu’ils ont vécu. Découvrez leurs témoignages au travers du film " 9/11 Kids ".

Nous suivons Colin, Brian, John et Bruno allant à leurs bureaux dans les deux tours, mais aussi Jay, pompier qui vient de quitter la caserne, lorsque les tours jumelles deviennent la cible d’un épouvantable attentat. Ce drame du 11 septembre 2021 nous est raconté par 5 survivants qui se sont retrouvés piégés à différents étages dans l’horreur des tours du World Trade Center.

Attack on New York City © 2002 Getty Images

© Tous droits réservés

Sur la Trois : 20h35

11 septembre, l’avertissement du commandant Massoud est un film de Nicolas Jallot qui raconte deux événements : le premier et l’assassina de Ahmad Shah Massoud, célèbre héros de la résistance afghane, assassiné par des membres d’Al Quaida. Le deuxième est l’événement le plus tragique pour la ville de New-York : les attentats du 11 septembre. Ces deux attentats sont commandités par le terroriste Oussama Ben Laden et ça, le commandant Massoud le savait.