1986, vous vous souvenez?

Mais quelle année que cette année 1986 !

Elodie de Sélys a retrouvé les grands événements et les situations un peu plus anecdotiques de cette époque : les Diables rouges qui brillent à Mexico, Sandra Kim qui gagne l’Eurovision, Tatayet qui nous propose son Show, mais aussi Prince qui passe par la RTBF, les exploits sportifs de Carl Lewis, Ben Johnson et Ingrid Berghmans, les speakerines qui font les beaux jours de la télévision, un mariage princier, un drôle de musée de cire et les tubes des groupes Images et Gold, de Jeanne Mas, de Sandra, de Murielle Dacq, de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.