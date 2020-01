Au printemps 1917, alors que les Allemands semblent battre en retraite, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, sont dépêchés par leurs supérieurs pour prévenir un bataillon, en passe de livrer bataille, qu’un piège leur a été tendu par l’ennemi. La vie de plusieurs centaines de soldats, dont celle du frère de Blake, repose sur les épaules de ces deux caporaux qui pour mener à bien leur mission devront traverser la ligne de front…

Sam Mendes, metteur en scène XXL Sam Mendes sur le tournage de "1917" - © Franois Duhamel / Universal Pi Sam Mendes n’est jamais là où on l’attend. Après s’être fait un nom comme metteur en scène de théâtre en Angleterre, notamment avec la prestigieuse Royal Shakespeare Company, et à Broadway, où il dirigera Nicole Kidman dans la pièce The blue room, il fait une entrée fracassante au cinéma avec son premier film " American Beauty " qui récoltera, en 2000, 4 Oscars (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur acteur). Suivront des films aussi divers que " Les Sentiers de la perdition ", " Jarhead – La fin de l’innocence ", " Les Noces Rebelles " et 2 James Bond (l’incontournable " Skyfall ", et " 007 Spectre "), qui ensemble totalisent 4 Oscars. Avec " 1917 ", Sam Mendes nous surprend encore avec cette fois-ci une expérience immersive à la suite de ces deux soldats pris dans une course contre la montre et contre la mort.

Le décor 1917 : Un film de guerre magistral, par le très Oscarisé Sam Mendes - © Universal Pictures and DreamWork Pour " 1917 ", Sam Mendes s’est inspiré du récit que lui a fait son grand-père, Alfred Mendes, de la bataille des Flandres à laquelle il participa et qui lui vaudra d’être décoré de la Médaille militaire de bravoure. Ce film prend pour cadre cette bataille des Flandres, aussi appelée " troisième bataille d’Ypres " qui s’est déroulée entre le 31 juillet et le 6 novembre 1917 et qui opposa l’armée britannique, l’armée canadienne et des renforts de l’armée française à l’armée allemande. Si le contexte historique a son importance, le propos de Sam Mendes n’est pas de nous relater une page marquante de la Grande Guerre, mais bien de nous faire ressentir à hauteur d’homme tout ce que la guerre (en l’occurrence celle de 14-18) a de terrifiant et de ravageur.

La maîtrise 1917 : Un film de guerre magistral, par le très Oscarisé Sam Mendes - © Franois Duhamel / Universal Pi Pour se faire, et vivre au plus près ce que vont traverser physiquement, mentalement et émotionnellement Schofield et Blake, les deux héros du film, le réalisateur a travaillé la forme comme jamais. Il y a, en premier lieu, cet impressionnant vrai (faux) plan séquence de près de 2 heures (la durée du film !) qui nous fait viscéralement vivre la mission de ces deux soldats " en temps réel ", augmentant à l’extrême le caractère urgent, dangereux et impossible de ce qui tient d’une épopée. Puis il y a ce travail de l’image, en tout point remarquable, qui nous offre des scènes d’une beauté et d’une tension à couper le souffle, l’une d’entre elles (on vous laisse la découvrir !) tenant d’un véritable opéra visuel… le tout accompagné par la très belle partition signée du grand Thomas Newman, depuis toujours fidèle à Sam Mendes. Virtuosité est le mot qui vient à l’esprit en voyant ce film qui à n’en pas douter marquera les esprits et qui vient de remporter les Golden Globes du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur. Fort en sensations et en émotions, ne ratez pas ce grand film… à voir absolument sur grand écran !

