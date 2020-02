10 jours sans maman… chaos devant !

Quand maman s’en va, rien ne va

Franck Dubosc - © Studio Canal

" On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va ", disait Jacques Prévert.

Assurément, le départ d’Isabelle va faire un sacré boucan, elle avec qui la maison était si bien tenue, le petit déjeuner préparé à temps et au goût de chacun, elle qui n’oubliait aucun rendez-vous, elle qui prêtait une oreille attentive aux petits et grands bobos des uns et des autres… Aujourd’hui c’est à Antoine d’assurer la relève et on ne peut pas dire que tout marche comme sur des roulettes… loin de là, sans compter qu’au bureau il doit composer avec un certain Di Caprio, un concurrent sérieux pour le poste de Directeur.

Heureusement la providence va mettre sur le chemin d’Antoine, Julia, une jeune femme qui en attendant de trouver ce qu’elle veut faire dans la vie enchaîne les petits boulots et se propose de s’occuper de la maisonnée.

Julia est la perle que lui et les enfants attendaient, mais les choses se compliquent quand la jeune femme découvre qu’Antoine n’est pas étranger à son dernier licenciement…