Venise : the place to be pour le défilé Dolce & Gabbana

Ce week-end, un beau petit nid de célébrités était présent à Venise pour assister au défilé haute couture Dolce & Gabbana. Zoe Saldana, Heidi Klum et sa fille, Vin Diesel, Bebe Rexha, Doja Cat, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Helen Mirren… Jennifer Hudson venue chanter, et une fois de plus tous les regards qui se sont portés sur Jennifer Lopez et son incroyable outfit. Un défilé majestueux sur la toute aussi majestueuse Place Saint-Marc.

Le rendez-vous de la rentrée des stars, c’était donc ce week-end à Venise. D’abord pour le défilé de la nouvelle collection Alta Moda des couturiers Domenico Dolce et Stefano Gabbana, ensuite débutera la Mostra ce 1er septembre avec un autre lot de célébrités. Des invités triés sur le volet mais aussi des égéries comme Deva Cassel, la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, et Kitty Spencer, la nièce de Lady Diana. Mais celle qui a une fois de plus brillé de façon magistrale, c’était sans conteste Jennifer Lopez qui avait choisi de porter un ensemble composé d’un bandeau brodé de pierres précieuses, d’un pantalon fleuri, d’une impressionnante cape de soie ainsi que d’un diadème doré.