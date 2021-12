"Under 30" : découvrez le classement qui « met en lumière la prochaine génération de talents »

"Tous les lauréats de la catégorie Forbes Under 30 Class of 2022 ont défié les obstacles : ils ont affronté une pandémie mondiale, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’isolement pour créer des entreprises résilientes et destinées à changer le monde" poursuit le magazine, "Ils ont été sélectionnés par des rédacteurs en chef chevronnés de Forbes et des juges de premier plan" peut-on lire en introduction.

Pour la nouvelle édition de ce classement, le magazine a mis en avant “30 jeunes entrepreneurs, innovateurs et artistes”. Dans la liste on retrouve certains artistes Tipik comme Iann Dior et Olivia Rodrigo en comptant parmi les Juges Miley Cyrus.

Forbes se voit comme visionnaire en proposant ce classement "Dans dix ans, il y a fort à parier que nous vivrons tous dans un nouveau monde imaginé aujourd’hui par eux ".