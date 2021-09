Teaser pour Moonfall, nouveau film catastrophe ultra-spectaculaire de Noah Emmerich

Noah Emmerich, le réalisateur de "Independance Day", "Le Jour d'après" et "2012" va une nouvelle fois semer la destruction dans un film qui ne sera peut-être pas le plus subtil du monde (le réalisateur revendique, non sans humour, son côté "bourrin") mais qui promet d'en mettre plein la vue.

La question qu'on peut se poser toutefois, au vu des images dans le teaser, est de savoir si on a encore envie de voir ce genre de films quand, pour trop de monde sur Terre en ce moment, les films catastrophes ne cessent d'arriver en vrai.

Le pitch de "Moonfall" est, cela dit, hautement improbable puisqu'on y parle de la Lune qui est en train de tomber sur la Terre.

Le film, qui est encore en phase de post-production, devrait sortir début février.