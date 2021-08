Santé mentale des sportifs : l’US Open prend des mesures nécessaires

Au cours de ces derniers mois, plusieurs sportifs ont flanché à cause de leur santé mentale fragilisée. Grâce à leurs déclarations, l’US Open a décidé de fournir un service d’aide aux joueurs et aux joueuses qui disputent le tournoi qui a débuté le lundi 24 août.

On n’a pas toujours conscience du degré d’exigence auquel les sportifs sont soumis et donc, de la pression qu’ils éprouvent. Au cours de ces derniers mois, plusieurs d’entre eux ont déclaré vouloir préserver leur santé mentale . Parmi ces derniers, on retrouve Naomi Osaka , Benoit Paire , Dominic Thiem ou encore, Simone Bailes . Pour répondre à la problématique, l’ USTA (la Fédération Américaine de Tennis) a pris l’initiative de proposer un service de santé mentale à disposition des joueurs et des joueuses de tennis lors de l’US Open qui a débuté ce lundi 24 août .

En mai dernier, Naomi Osaka s’est retirée de Roland-Garros. La numéro 2 mondiale avait décidé de faire passer sa santé mentale avant tout. Les organisateurs de quatre tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open) lui ont témoigné tout leur soutien. Par ailleurs, le joueur français, Benoît Paire, a avoué être mentalement épuisé à cause du contexte de la pandémie. L’absence du public et les protocoles (parfois très différents) à respecter dans les pays dans lesquels il se rend ont un effet néfaste sur lui ainsi que sur ses performances sur le terrain. Quant à Dominic Thiem, le joueur autrichien a révélé être "tombé dans un trou" après avoir remporté l’US Open en 2020.

Lors des Jeux Olympiques, c’est la gymnaste américaine Simone Bailes qui a renoncé à quatre finales pour souffler et préserver sa santé mentale.

Devant tant de cas similaires, l’US Open a décidé de mettre le problème au centre de la table et travaille dorénavant avec des prestataires de services de santé mentale. Des psychologues ainsi que des salles de repos sont à la disposition des joueurs et des joueuses pour toute la durée du tournoi.

"Nous sommes impatients de voir comment les initiatives mises en place à l’US Open, ainsi que d’autres dans les mois à venir, auront un impact sur le bien-être des joueurs" a déclaré Stacey Allaster, la directrice du tournoi, d’après Konbini.