Retour à Poudlard : Harry Potter, comme "Friends", aura droit à ses retrouvailles

A cette occasion, ce sera, pour la première fois devant des caméras, les retrouvailles de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les interprètes de Harry, Hermione et Ron mais également de nombreux acteurs et réalisateurs ayant travaillé sur les 8 films. Une liste s'affiche à la fin de ce teaser qui ne donne par ailleurs encore aucun aperçu de la réunion dont on ignore si elle a déjà été tournée. Parmi les participants, Chris Columbus, réalisateur des 2 premiers, qui a récemment émis le souhait d'adapter la pièce "Harry Potter et l'enfant maudit" au cinéma avec les acteurs originaux.

Emma Watson a consacré un post Instagram à cet anniversaire (voir ci-dessous) où elle dit qu'Harry Potter a été son maison, sa famille, son monde et que Hermione demeure son personnage de fiction préféré de tous les temps.

En attendant, la saga Harry Potter se conclut samedi sur Tipik en TV avec ce 20 novembre l'épisode VIII, "Harry Potter et les Reliques de la mort - partie 2".