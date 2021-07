Pablo Andres dévoile le clip de son hymne des Diables Rouges avec Roméo Elvis, GuiHome et Michel Lecomte

Une bonne blague de Pablo Andres et Romeo Elvis qui reprennent tous les codes des hymnes à la Grand Jojo et qui a finalement abouti à une "vraie" chanson en guise d'hymne totalement non-officiel.

Pablo Andres et Roméo Elvis qui enregistrent un hymne pour les Diables Rouges, ça promettait quelque chose de différent, "une fois autre chose que le Grand Jojo". Sauf qu'en fait non, ils le font en mode total Grand Jojo.

A la base, c'était juste une blague, un sketch enregistré par le rappeur et l'humoriste. Mais face au succès de leur sketch, Pablo Andres en a enregistré une chanson complète dont il livre à présent le clip, évidemment avec Roméo Elvis mais aussi GuiHome, le fameux supporter oBelgix et l'ancien monsieur sports de la RTBF, Michel Lecomte.

Roméo Elvis sera le 14 août au Ronquières Festival.

Quant à Pablo Andres il était il y a peu dans Le Réveil de Tipik pour présenter une nouvelle chanson (Supermacho) et un nouveau personnage.