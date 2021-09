No Time To Die : intensité maximale dans 2 ultimes bandes annonces pour James Bond

"No Time To Die", ultime James Bond avec Daniel Craig sort le 30 septembre dans nos salles.

No Time to Die © Capture YouTube

Initialement, "No Time To Die" devait sortir en avril... 2020. D'ailleurs, 2 mois plutôt était dévoilée la chanson thème signée Billie Eilish de "No Time To Die" que l'on connaît donc depuis 1 an et demi maintenant. Le film doit marquer les adieux de Daniel Craig au personnage de 007 (à prononcer Double O Seven en anglais ou Double zéro 7 en VF). Des adieux sans cesse différés par la pandémie et qui vont enfin pouvoir se faire dans les formes puisqu'il sera en salles, et seulement en salles, le 30 septembre.

Pour faire monter encore la pression voici non pas 1 mais 2 bandes annonces finales. La bande annonce finale "internationale" qui est d'une très grande intensité dramatique et en met plein la vue. Et la bande annonce finale américaine qui en profite pour dresser une rétrospective des années Daniel Craig.

On vous a donc mis les 2, histoire de patienter jusqu'à la fin du mois.