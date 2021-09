Le grand retour de JK Rowling entaché par ses propos transphobes?

J.K. Rowling avait démenti être anti-trans et avait même rendu son prix Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award. Mais plusieurs acteurs phares de la saga Harry Potter avaient quand même pris leurs distances, comme Daniel Radcliffe et Emma Watson. Eddie Redmayne avait lui expliqué ne pas être d’accord avec ses propos mais ne cautionnait pas la vague de haine contre la romancière. J.K. Rowling avait quand même pu compter sur les soutiens de Evanna Lynch et de Ralph Fiennes.

Katherine Waterston, qui joue Tina Goldstein aux côtés d’Eddie Redmayne, Jude Law, Colin Farrell, Ezra Miller et Zoë Kravitz dans la franchise Fantastic Beasts, a réagi. Dans sa story Instagram, Katherine Waterston a partagé un article du Guardian avec le titre : "Les femmes trans ne constituent pas une menace pour les femmes cis, mais nous les menaçons si nous en faisons des parias". Elle a même entouré un passage en particulier : "Désolé, vous ne pouvez pas être féministe si vous n’êtes pas pour les droits humains de tout le monde, notamment les droits des autres femmes et de tous ceux qui se sentent femmes". Quand le Guardian lui a demandé pourquoi avoir posté ça, la comédienne a répondu : "Parce que je suis associée au projet du film. Je suis associée aux Animaux Fantastiques, il me semblait important de communiquer ma position".

La sortie annoncée d’un livre jeunesse

Mais voilà, J. K. Rowling va revenir avec un nouveau roman jeunesse. Et c’est d’autant plus embêtant pour l’autrice et ses éditeurs qu’un nouveau livre est programmé pour le mois d’octobre. Elle revient avec un roman jeunesse dont la sortie dans plus de 20 langues est prévue le 12 octobre. Le titre n’est connu qu’en anglais : The Christmas Piget. Le pitch : Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon avec lequel il partage tout depuis toujours, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où se produit la catastrophe : le cochon a disparu… The Christmas Pigvise un public de 8 ans et plus selon Gallimard qui le publie en France et qui commente : " Les lecteurs y découvriront une merveilleuse et trépidante aventure de Noël, et reconnaîtront l’art extraordinaire de J. K. Rowling ". Les fans seront-ils au rendez-vous ou voudront-ils eux aussi prendre leurs distances ?

Pour rappel, la plus célèbre écrivain britannique a écoulé 500 millions d’exemplaires dans le monde avec les aventures d’Harry Potter parues entre 1997 et 2007. Et depuis, elle est passée à plusieurs romans pour adultes, avant de revenir en 2020 à la littérature jeunesse avec le conte L’Ickabog.