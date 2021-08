Halsey accuse l'industrie musicale d’avoir négligé sa promo pendant sa grossesse

"Mon choix personnel n'affectera pas votre rentabilité" : Halsey a dans le viseur les dirigeants de son label qui privent les artistes de leur autonomie en exigeant une quantité déraisonnable de renseignements personnels et privés.

Halsey a sorti "If I Can't Have Love, I Want Power" ce vendredi 27 août, un album produit par Trent Reznor et Atticus Ross de Nine Inch Nails qui sont aussi les responsables de quelques-unes des plus fameuses BO de films ou séries de ces dernières années : Soul, Social Network, Watchmen, Millenium, Book of Eli, Gone Girl, Waves, etc…Collab aurait dû créer l’événement et susciter de nombreux commentaires, mais Halsey accuse les médias de ne pas avoir fait correctement la promo de son disque à cause de … sa grossesse !

Selon la chanteuse, les journaux l’ont snobée lors de la promotion de son nouvel album uniquement parce qu’elle était enceinte. Elle s'est ouverte sur son expérience en tant que femme-artiste-enceinte dans le monde de la musique en s'adressant aux critiques ainsi qu'aux professionnels qui l’ont prises moins au sérieux simplement parce qu’elle attendait un enfant.

La star qui se revendique non binaire s'en est expliquée au cours d’une interview avec l'animateur d'Apple Music 1, Zane Lowe : "J’ai fait les choses dans l’ordre, j’ai appelé le PDG de Capitol Records pour lui dire : "Hé, salut. Je viens de vous appeler pour vous faire savoir que je suis enceinte. Je ne voulais pas que vous l’appreniez sur Instagram. Je voulais vous le dire moi-même et en personne. Ca ne change rien, ne vous inquiétez pas. Mon choix personnel n'affectera pas notre manière de travailler, notre productivité ou votre plan marketing. Mais c’est pourtant ce qui s’est arrivé. On essayait de faire des couvertures de magazines centrées sur l’album, et les rédacteurs en chef répondaient "Ouais, mais elle va être enceinte sur la photo ? Ca va se voir et on ne veut pas faire une couverture grossesse". Et je disais "Ce n’est pas une couverture grossesse, c’est sur mon album. C’est juste que je suis enceinte". Et ils étaient là "Non, c’est une couverture grossesse", a-t-elle poursuivi.