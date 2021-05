Friends : The Reunion - bientôt en exclu sur Tipik !

On en rêvait, notre vœu a été exaucé. On pourra bientôt voir la réunion de "Friends” grâce à Tipik, sur Auvio et en TV.

Friends : The Reunion. Bientôt sur Auvio et sur Tipik © Tous droits réservés

Plus d'un an qu'on en parle, cette fois ça y est : la réunion des 6 Friends a eu lieu et a été diffusée aux Etats-Unis il y a quelques jours sur HBO Max.

Et nous, les Belges, alors, on n'y a pas droit ? Eh bien oui, on va y avoir droit. Le show d'1h50 sera disponible en VOSTFR sur Auvio à partir du 13 juin , en TV le 20 juin et un peu plus tard en VF.

Comme vous le savez désormais, ce n'est pas un nouvel épisode mais les acteurs qui se réunissent pour évoquer leurs souvenirs et se remettre occasionnellement dans la peau des personnages qui en ont fait des stars et des amis vraiment pour la vie dans la vraie vie.

Ils rejouent notamment au fameux jeu de devinettes et Joey et Chandler s'affalent en même temps dans de gros fauteuils qu'ils font basculer vers l'arrière, comme on peut l'apercevoir dans la bande annonce. Ils font également pas mal de confidences sur ces années magiques et révèlent quelques secrets.

Une réunion qui accueille aussi pas mal de guest stars avec, entre autres, Tom Selleck, Lady Gaga, David Beckham, Reese Witherspoon, Justin Bieber et les interprètes de Janice et Gunter (tous les noms ci-dessous).