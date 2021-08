"Donda", le 10e album studio de Kanye West, est enfin sorti ce dimanche !

Le disque arrive après plusieurs dates de sortie, d’abord manquée le 23 juillet, ensuite reportée le 6 août et depuis sans nouvelles. Et comme il ne fait jamais rien comme les autres, c’est finalement le jeudi 26 août dans la soirée, que Kanye West a diffusé publiquement les dernières versions revues et corrigées des chansons de "Donda" lors de 3 événements de la taille d’un stade et qui ont battu les records de streaming en direct sur Apple Music : 2 à Atlanta et un troisième dans sa ville natale de Chicago. Des soirées organisées pour finalement annoncer la sortie de son disque ce 29 août…un dimanche, le jour du Seigneur !

L’album porte le nom de la mère de West, le Dr Donda C. West (née Williams), décédée à 58 ans en novembre 2007. Donda est également le nom de la société de production de contenus créatifs fondée et dirigée par Kanye.

Une liste de featurings très longue : Jay Z, Chris Brown, TheWeeknd, Jay Electronica, Ariana Grande, The Lox, Young Thug, Pop Smoke, Travis Scott, Lil Baby, Marylin Manson, Kid Cudi, Lil Durk, Lil Yachty, Baby Keem, Playboi Carti et Fivio Foreign.

Plusieurs fois reporté, le nouvel album de Kanye West est finalement arrivé de façon impromptue ce dimanche ! "Donda" est son premier album depuis "Jesus Is King" en 2019 et il regorge d’invités dont la liste ressemble à un générique de films d’Avengers !

Des nouvelles chansons brouillées par des coups d’éclat dérangeants

D’abord par la présence de 2 invités un peu "gênants", pour ne pas dire plus, à ses côtés. Le premier, Marilyn Manson, qui fait actuellement l’objet de plusieurs accusations de viols et d’agressions sexuelles. Ensuite DaBaby rattrapé par des accusations de propos homophobes. Et enfin Pop Smoke, jeune rapper de 20 ans, assassiné à Los Angeles le 19 février 2020.

Ainsi, Kanye avait convié Da Bay et Manson pour la troisième session d’écoute de son album à Chicago. "Les 3 chevaliers de l’apocalypse ?" s’est interrogé le média américain Insider. Les 3 hommes entièrement vêtus de noir se tenaient sur le porche de la maison d’enfance du rappeur originaire de l’Illinois, spécialement recréé pour l’occasion. Kim Kardashian – avec qui le rappeur est en instance de divorce — a également fait une courte apparition vêtue d’une robe de mariée Balenciaga. La femme d’affaires de 40 ans a traversé la scène en portant une longue robe blanche et un voile qui couvrait son visage, alors qu’une musique de mariage traditionnelle jouait à travers le stade…

Dans ce labyrinthe, on s’y perd un peu…comme dans ce disque "jeu de piste" de 27 titres et de presque 2 heures emballé dans une pochette énigmatique illustrée par un seul carré noir.

On plonge dans cet album parfois un peu en s’y perdant, avec une ouverture de 52 secondes où "Donda" est répété en boucle et sur tous les tons. Œuvre ambitieuse et mélancolique, l’album évolue entre rap expérimental, tubes potentiels et productions innovantes qui font de Kanye West un artiste hors-norme capable de coups de génie comme "Jesus Lord", 19 minutes coproduites avec le Français Gesaffelstein, proche de Daft Punk, qui cosigne également "No Child Left Behind" ou encore une perle comme "Hurricane" avec Lil Baby & The Weeknd. Des moments rares qui font qu’on lui pardonne (presque) tout.