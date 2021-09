Des pochettes de disques qui claquent : Lil Nas X nu, Drake avec 12 émojis de femmes enceintes

Après le carré noir illustrant le nouvel album Donda de Kanye West (déjà numéro 1 des ventes dans 130 pays !), c’est la pochette du nouvel album de Lil Nas X et de Drake qui viennent d’être révélées. Surprenantes, questionnantes, elles font déjà le buzz et donc parfaitement leur boulot de teasing !

Montero, le 1er album de la nouvelle icône gay pop Lil Nas X, sortira ce 17 septembre. Après les tubes "Montero (Call Me By Your Name)" et "Industry Baby", véritables machines de guerre, le rappeur tease régulièrement la sortie de son album, encore récemment, notamment en déclarant que celui-ci avait été pour lui une thérapie. Mais cette fois, on est encore un step plus loin avec la pochette de son album dévoilée, et, ô surprise, sur cette cover il apparaît entièrement nu. Vu ses looks hyperextravagants et l’attitude décomplexée dans ses clips, on n’en attendait finalement pas moins de sa part ! Tel un dieu grec – très sexy hein le dieu grec – en lévitation – sexy hein la pause lévitation – il est planté dans un décor ultra-kitsch, grec lui aussi, et entouré d’eau, de cristaux et bulles multicolores, d’arc-en-ciel, de papillons et d’arbres roses. On se croirait quelque part entre Pierre&Gilles et Roger Dean ! Quelques jours avant la sortie de ce disque, on le retrouvera sur la scène des MTV Video Music Awards, ce sera le 13 septembre.