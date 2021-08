"Candyman": numéro 1 au box-office américain, une première dans l’histoire pour une réalisatrice noire, Nia DaCosta

Candyman, ce remake du film d’horreur cartonne et témoigne à nouveau de l’attrait pour le film d’épouvante de 1992. Nia DaCosta a coécrit le scénario avec le maître Jordan Peele (Get Out et Us), producteur du projet. Derrière ce succès, elle raconte le racisme et le sexisme honteusement ordinaires qu’elle a subi en coulisses.

Le film a été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus. Sorti ce 27 août aux Etats-Unis, il a engrangé 22 millions de dollars après ses trois premiers jours de sortie en salles, alors que les prévisions estimées étaient de 15 millions. Le mythe de Candyman est ressuscité, ce fameux tueur qu’on invoque en prononçant 5 fois son nom devant un miroir. Mais il est plus complexe qu’un tueur. Et si le film reprend la question du racisme, il la place cette fois à l’avant-plan. Le monstre, c’est le racisme, Candyman son résultat. La question de la brutalité policière envers la communauté noire est ici centrale.

Nia DaCosta connaît en tout cas une carrière fulgurante : 3 ans, 3 films et la voilà au sommet de l’industrie. Candyman l’a donc fait se hisser au top, avant elle Ava DuVernay (Selma, A Wrinkle in Time) et Gina Prince-Blythewood (Love and Basketball) avaient réussi à atteindre la deuxième place au box-office. A présent la jeune réalisatrice est à Londres pour tourner The Marvels, la suite du blockbuster de Captain Marvel, avec un budget de plus de 100 millions de dollars, là encore c’est une première. Une carrière qu’on peut déjà qualifier de remarquable pour une femme cinéaste de 31 ans et carrément d’unique pour une femme noire dans cette industrie impitoyable.