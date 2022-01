Stromae : un clip d'une intensité à couper le souffle pour "L'Enfer"

Un clip très sobre par rapport à ce à quoi Stromae a pu nous habituer mais un clip particulièrement intense qui met en scène le piège de la dépression, celle qui peut mener au suicide.

Une fois encore, après son live chez Jimmy Fallon, il montre le performer sidérant qu'il peut être (en plus d'être un excellent musicien et un communicant hors du commun) pour donner forme et chair à un thème finalement assez abstrait puisque, la dépression, par essence, ça se passe surtout dans la tête.