Stromae enfin de retour : avec "Santé", il "lève son verre à ceux qui n'en ont pas"

Mais cette fois, il fait bien son retour sur le devant de la scène. On avait appris vendredi dernier qu'il serait aux Ardentes le dimanche 10 juillet 2022 et avant cela à Werchter Boutique le 19 juin. Voilà qu'arrive enfin une toute nouvelle chanson qui fait instantanément son entrée dans la playlist de Tipik comme coup de coeur .

Ca fait déjà 8 ans que Racine carrée, le deuxième album de Stromae est sorti, avec le succès énorme que l'on sait (plus de 5,6 millions d’albums vendus dans le monde) et la grosse tournée qui avait suivi et avait quelque peut "essoré" l'artiste. D'autant plus qu'il avait été frappé durement par les effets secondaires d'un traitement préventif antipaludique en vue de ses concerts en Afrique .

Une nouvelle chanson, Santé, qui, fidèle à la tradition Stromae, fait à la fois danser et réfléchir. Santé, comme le sujet de conversation principal depuis le début de la pandémie et comme le toast que l'on porte, ici à ceux qui travaillent quand les autres font la fête. "Et si on célèbrait ceux qui ne célèbrent pas. J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas". Le tout à travers différentes saynètes qui rappellent qu'en plus du musicien, Stromae est aussi un raconteur d'histoires. Le tout sur un rythme "qui emprunte à la cumbia sud-américaine, appuyé d’ornementations électro".

Bref, du pur Stromae.

Le clip arrive à 18 heures.