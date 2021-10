Angèle dit, en français et en flamand, son amour de Bruxelles sur son tout nouveau titre

Après Stromae , ce nouveau titre marque le retour quasi simultané des 2 plus importants artistes musicaux belges de ce XXIe siècle, voire de l'histoire de la musique pop en général ("Racine carrée" et "Brol" ont tous les 2 occupé la première place des ventes d'albums en France où ils ont dépassé le million d'exemplaires à une époque où il est devenu très rare de franchir ce cap). Jusqu'ici, ils n'avaient pas occupé le devant de la scène en même temps.

"J’pense que la semaine qui vient la, cava être cool" nous disait Angèle en début de semaine sur Instagram en brandissant une tasse "I Love Brussels". On a rapidement su qu'un tout nouveau single arrivait ce jeudi et qu'il s'appellerait "Bruxelles je t'aime". Single qui doit figurer sur son 2e album, le successeur de "Brol", qui devrait arriver le 10 décembre.

Très active sur Instagram, on n'avait jamais perdu le contact avec elle et on était régulièrement gratifiés de ses reprises inattendues mais, à part son duo avec Dua Lipa, il y a un moment qu'on n'avait plus eu de nouvelle chanson signée Angèle.

Pour son retour, la star internationale signe, choix audacieux, une chanson très belge puisqu'elle y dit que, bien que Paris lui plaise, Bruxelles et sa pluie lui manquent vite et déplore, en français et en néerlandais (seulement de brefs passages mais quand même), nos querelles communautaires.

Une chanson écrite pendant le confinement alors que, coincée à Paris, elle ne pouvait pas se rendre Bruxelles.