Tipik vous invite aux concerts de Charles, Alex Lucas et Calumy à Silly

Fondé au début du XXe siècle, “le Salon de Musique” – c’est son nom d’origine – abritait une salle de théâtre et de concerts déjà réputée pour son excellente acoustique. Tombé en désuétude dans les années 80, le Salon a été ressuscité en 1994 et la salle remise en état peut désormais accueillir environ 300 personnes. Dès 1998, l’ASBL “Chant du Possible”, devenue entre-temps “Silly concerts”, y a organisé ses concerts et c’est dans ce lieu à l’atmosphère particulière et chaleureuse que se tiennent également les “Jeudi Jazz Sessions” depuis 2009.

Plusieurs artistes Tipik s'y représenteront dans les prochains mois et on ne pouvait pas manquer de vous y inviter !

11/09 : Charles dans le cadre de Saturday Night Silly

25/09 : Calumny dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (concert gratuit)

20/11 : Alex Lucas dans le cadre des Extras de Court-Circuit

