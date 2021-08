Les Nuits Botanique du 8 au 26 septembre : Tipik sera sur place et vous offre des places

Au programme, vos artistes Tipik préférés et de chouettes découvertes : YellowStraps, Pomme, Girls in Hawaii, Vidéo Club, Sébastien Tellier, Coline et Toitoine, Yelle, ... et bien d'autres.

Notre duo préféré, Selim et Malou , seront présents sur place à certaines dates, pour animer leur émission et venir à votre rencontre.

Nous y sommes ! Les Nuits débuteront le 8 septembre et se poursuivront jusqu'au 26, et elles vont enfin retrouver cette convivialité qui leur va si bien.

Les fameuses distances sociales et/ou encore l'obligation de vivre les concerts assis ne sont plus de mise et si le port du masque reste recommandé, il n'est plus obligatoire, lui non plus.

Nous retrouverons enfin nos Nuits Botanique comme une des premières étapes d'un retour à la vie normale des concerts. Car pour vivre librement cette fête, il faudra présenter le fameux sésame "Covid Safe Ticket".

Le Covid Safe Ticket est, à ce stade, la seule clé à notre disposition pour retrouver une expérience musicale et festivalière pleine et entière, comme on l'attend depuis si longtemps.

Pour vous rendre au festival, il faudra présenter :

- Votre ticket d’entrée au concert;

- Le Covid Safe Ticket;

- Votre carte d’identité;

Le port du masque et le respect des distances restent de mise avant les contrôles du Covid Safe Ticket à l'entrée du Parc (Rue Royale).

Afin d'éviter les files et de vous permettre d'accéder au site du festival à votre aise, les portes seront ouvertes dès 18h.

Consultez le site du Botanique où vous trouverez toutes les explications et un mode d'emploi pour vous procurer votre Covid Safe Ticket.