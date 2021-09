Le réveil de Tipik vous gâte et vous offre 500€ pour du shopping dans les magasins PointCarré

Toute cette semaine, écoutez le Réveil de Tipik , avec Marco, Lara et François de 6h à 9h et repartez peut-être avec un chèque de 500€ à valoir dans les magasins PointCarré .

Pour soutenir La Maison Parenté, rien de plus simple : rapportez les jeans que vous ne portez plus , mais qui sont en bon état, dans un des 27 magasins de l’enseigne PointCarré en Belgique. Chaque don se verra récompensé d’un bon d’achat de 10 € ou 15 € selon le type de jeans rapporté : enfant ou adulte. De quoi (se) faire plaisir à la veille de la rentrée scolaire et de bien noter que PointCarré dispose d’un service gratuit de personal shopping et que les bons d’achat sont également valables sur l’e-shop de l’enseigne : www.pointcarre.be.

La campagne de récolte terminée, les jeans seront envoyés au centre des Petits Riens où ils seront triés. Suivant leur état et qualité, ils seront soit revendus dans les boutiques de seconde main du réseau, soit partiront au recyclage ou à l’exportation. L’argent alors récolté permettra le financement des actions sociales de l’ASBL et plus précisément, dans ce cas-ci, de La Maison Parenté. Particularité de cette structure d’accueil ? Elle héberge et accompagne 16 familles monoparentales, autrement dit des pères et mères seuls ainsi que leurs enfants, un modèle d’accueil assez peu fréquent en Belgique.