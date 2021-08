Eat Brussels, le rendez-vous des gourmands à Bruxelles, du 2 au 11 septembre

Pour cette édition inédite d’eat ! BRUSSELS, drink ! BORDEAUX, 10 équipes de chefs et artisans bruxellois investiront, pendant 10 jours consécutifs, la Gare Maritime de Tour & Taxis. Ils concocteront des menus à plusieurs mains. Mise-en-bouche, entrée, plat, assiette de fromages, dessert, cocktail (mocktail), chaque étape du voyage sera le résultat de la combinaison de divers talents de la scène culinaire bruxelloise. Mais ce n’est pas tout ! 2 soirées " eat ! the world " seront consacrées à la découverte des spécialités culinaires des régions partenaires de la Région de Bruxelles-Capitale.

Du 2 au 11 septembre prochain, Dinners by eat ! BRUSSELS, drink ! BORDEAUX investira pour la première fois la somptueuse Gare Maritime sur le site de Tour & Taxis. Plus d’une quarantaine de chefs et artisans bruxellois se relayeront, en équipe, derrière les fourneaux. Ils proposeront des menus uniques imaginés et réalisés à plusieurs mains.

Les Vins de Bordeaux seront également présents sur l’événement et feront découvrir toute la diversité des vins de Bordeaux – rouges, blancs, rosés et crémants – qui accompagneront parfaitement les plats imaginés par les chefs. Les meilleurs mixologues et brasseries de Bruxelles feront aussi partie de la fête et se relayeront chaque jour pour représenter la riche offre de la capitale.

Mais quels sont les talents qui officieront en cuisine ? On retrouvera notamment les chefs de restaurants bruxellois incontournables tels que Racines, Brinz’l, Fernand Obb Delicatessen, San Sablon, Humphrey, La Canne en Ville, Gramm, Isabelle Arpin ou encore le Sanzaru. Les chefs pâtissiers seront aussi représentés au travers de Cokoa, Gingko, Vincent Denis Dessert Bar, Nikolas Koulepis Pâtisserie et Laurent Gerbaud entre autres. Enfin, le savoir-faire fromager ne sera pas en reste avec From Comptoir, Le Comptoir du Samson, La Fruitière et Julien Hazard Affineur. Dinners, ce sont dix jours, dix équipes et dix menus qui vous guideront à travers toutes les facettes de la scène culinaire bruxelloise.

Vous n’avez pas encore vos billets pour cette expérience unique ? Rendez-vous sur ici !