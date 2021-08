TV, radio, digital : toutes les nouveautés de la rentrée Tipik

Beaucoup de nouveautés sur Tipik à cette rentrée, nouveaux programmes bien sûr, des nouvelles séries parfois à regarder avant tout le monde sur Auvio, des films, des documentaires sans oublier ce qui revient pour une nouvelle saison. Que ce soit en TV, en radio et/ou sur le digital, l'offre est vaste. On vous présente tout ça.

© Tous droits réservés Baraki (Auvio et TV) La nouvelle Série Belge événement débarque sur Tipik. Son humour et son authenticité en font une série bien de chez nous. Baraki c’est l’histoire de la famille Berthet, un véritable clan haut en couleur, qui va affronter les aléas de la vie, dans un rythme fou, avec des personnages aussi déjantés qu’attachants. Dans la région, tout le monde connaît la famille Berthet. Ce qu’on dit d’eux, c’est que ce sont des “Baraki”. Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment Yvan, un orphelin du quartier, qu’elle a recueilli et élevé comme son fils. Lorsqu’il apprend qu’il va devenir père, Yvan décide de devenir un homme “normal”. Mais un dealer bipolaire local, un flic jaloux, une ex-hystérique et une belle-mère machiavélique en ont décidé autrement… Heureusement sa famille est là pour le soutenir. Mais quand on est un Berthet, il y a des choses simples… qui ne le sont pas. La série est disponible en intégralité dès ce 1er septembre sur Auvio et sera diffusée en TV tous les dimanches dès le 12 septembre à 20h10.

© Tous droits réservés Le Réveil de Tipik (radio et TV) Marco (qui sera en décembre dans le cube de Viva For Life avec Ophélie Fontana et Sara De Paduwa) est de retour pour vous accompagner au saut du lit dès 6H00 pour une nouvelle saison du Réveil de Tipik . Toujours accompagné de François de Namur et d’une nouvelle voix : Lara Bellerose ! Habituée des Libres antennes sur Tarmac, la co-animatrice de Vinz troque son horaire de soirée pour rejoindre l’équipe de la matinale de Tipik et y apporter toutes ses bonnes vibes. Au programme de cette saison : un cocktail de fond et de fun avec des sujets du quotidien sans filtre et sans pression avec nos chroniqueurs : Nikoz, PE, Serine Ayari, Pierre Scheurette, Cathy le vendredi pour le moment cinéma… le tout servi avec le meilleur de la playlist Tipik.

© Tous droits réservés My Tiny Restaurant (TV) Ouvrir un restaurant, c'est le rêve de bon nombre de passionné.es de cuisine. Seulement voilà, pour pouvoir mener à bien un tel projet, le talent culinaire seul ne suffit pas. Il faut avoir une vision, un concept mais aussi une âme d'entrepreneur.se. 10 équipes de fous de cuisine vont pouvoir s'affronter lors d'une compétition exceptionnelle où ils devront créer la carte, le restaurant, le concept, dans une version" tiny" de leur idée de rêve. "My Tiny Restaurant", la nouvelle émission culinaire (mais pas que) de la RTBF, animée par Sélim, débarque bientôt sur Tipik !

© VLADVDK 100% Sport- Le Mag (TV) Dès le 12 septembre prochain, la grande messe du sport débarque sur Tipik, plus que jamais la référence pour les sports à la RTBF. Animée par Jérémie Baise, l’émission va bénéficier d’un un format plus court et dynamique et d'une ligne éditoriale tournée vers le magazine. L’émission fera la part belle aux exploits sportifs du week-end, avec un maximum d’interviews, de belles histoires sportives. Ainsi qu'une ouverture vers les nouveaux sports extrêmes. À suivre tous les dimanches à 18h30 sur Tipik

© MARTIN GODFROID Tipik Live Room (TV, radio et réseaux sociaux) Tous nos artistes Tipik continueront de se succéder dans la Live Room dès la rentrée, pour vous proposer des extraits live de leurs morceaux préférés. Au programme : Doria D , Claire Laffut, Konoba et beaucoup d’autres encore! Nouveauté dès la mi- septembre, Tipik Live Room débarque quotidiennement en télé et sera décliné en une version plus longue le week-end pour toujours plus de live et de musique !

© Tous droits réservés Des mini-séries de prestige En cette rentrée, 2 mini-séries HBO de haut vol avec la multi-primée et particulièrement glaçante mais passionnante Tchernobyl qui, comme son nom l'indique, revient sur la catastrophe survenue le 26 avril 1986 ainsi que The Undoing qui met en scène Hugh Grant et Nicole Kidman.

© Tous droits réservés Sélim et Malou (radio) Le duo le plus complice des fins d'après-midi est de retour pour une nouvelle saison. Si les embouteillages du soir vous minent, si l'heure de pointe est le pire moment de votre journée, branchez-vous sur Tipik. Sélim et Malou reviennent pour vous accompagner à l'heure du retour, de 16h à 20h tous les jours de la semaine. On retrouve des séquences classiques comme "l’info concon" et on prend la température de nos auditeurs dans "le thermomètre". Être curieux, sans se prendre la tête

© Tous droits réservés Les films (TV) C'est un des films les plus marquants de ces dernières années: le célèbre Joker, ennemi juré de Batman, complètement revisité dans ce film qui nous apprend comment Arthur Fleck (incarné de manière impressionnante par Joaquin Phoenix) devient le Joker. A l'affiche de Tipik également, ces prochaines semaines : le film d'animation révolutionnaire Spider-Man: New Generation, Pokémon Détective Pikachu, Fast and Furious 8, 22 Miles, Zero Dark Thirty, Seconde chance, Premières vacances, ...

© Tous droits réservés Votre journée en radio En plus du Réveil de Tipik et de Sélim et Malou, retrouvez l'indispensable Béné de 9 heures à midi (Cédric-Jean les vendredis), Ivan qui, après avoir papoté avec vous tous les soirs la saison dernière, arrive l'après-midi entre midi et 16 heures et Florian, entre 20 et 23 heures (jusqu'au jeudi) qui vous donne la parole pour discuter tranquille, choisir votre musique à la radio et vous faire découvrir les dernières découvertes de la playlist Tipik.

© Tous droits réservés Les docs (TV) Un mois de septembre marqué par le retour des documentaires société chocs et percutants du journaliste français Martin Weill avec "Tous complotistes" et "Les animaux et nous, l’amour vache". La rentrée débute cependant avec un documentaire 100% inédit, "9/11 Kids" : retour actuel sur les 16 écoliers à qui s'adressait le président Bush lors des attentats du 11 septembre 2001. Que sont-ils devenus 20 ans après? Ce documentaire canadien de 2020, décrit les effets continus des attentats contre les États-Unis à travers leurs histoires Une première partie de soirée suivie par l’émission "Le Débrief" qui revient également à la rentrée pour vous proposer un retour en direct sur le documentaire diffusé.

© Tous droits réservés Les Vlogs de Béné (réseaux sociaux) Chaque semaine on retrouve Béné dans son blog vidéo : "Une fois bien !" Caméra à la main, Béné partage avec nous une nouvelle expérience unique au travers de son podcast vidéo : s’incruster dans un clip, mixer à un mariage etc. Béné nous montre aussi son quotidien, ses passions et les backstages d’une vie d’animatrice radio et TV. Sans filtre et avec humour !

© Tous droits réservés Escape Show, saison 2 (TV) L’Escape Show revient bientôt pour une nouvelle saison. Fidèles au poste, Cathy et Ivan, sont ready pour aider une brochette de nouveaux invités à sortir des Escapes les plus wild et délirantes : hôtel glauque, banque, musée… la liste est longue mais on ne vous en dit pas plus. Le principe reste le même : pour réussir à s’échapper, nos duos de personnalités devront résoudre de nombreuses énigmes et relever des défis dans un lieu au décor immersif où les attendent de nombreuses surprises. Dans la seconde partie de l’émission, nos animateurs reviendront sur les moments forts du jeu en présence des duos. L’occasion de tester en plateau des expériences scientifiques utilisées dans l’Escape Show.

© Tous droits réservés Tipik Explicit (Réseaux sociaux) Marie Frankinet continue d’analyser, décrypter et nous expliquer les phénomènes musicaux en passant en revue les principales infos de l’actu Pop Culture.

Romain, Vincent et Loxley © Tous droits réservés Les week-ends en radio Ils commencent dès le vendredi (20-22 heures) avec Romain, du chill, de la bonne humeur et surtout beaucoup de musique pour bien démarrer le week-end et se terminent le dimanche (22 heures-minuit) avec Loxley de L'Or du commun. Entre les 2, Tipik Party vous fait danser (de 22 heures à 2 heures les vendredis et samedis) avec les sons dance, house, techno, electro, RnB du moment avec notamment Lost Frequencies, Henri PFR, Calumny, Alex Germys, The Magician, Vhyce, Lumoon and Robin, Prope, RAFF, Junior GoodFellaz, Simon le Saint. Le clubbing belge est aussi présent avec des sets du Fuse, La Démence et des soirées Flash Forward à Charleroi. Cette saison Tipik Party accueillera également de nouveaux talents de la scène belge comme Funky Fool, Janee, Bouhy, Azario, ainsi que deux légendes de la house music avec chaque mois des sets signés Bob Sinclar et du belge Junior Jack. Les matins, on chille avec Lazy Saturday (avec Anthony) et Lazy Sunday (avec Tangui) avant Cédric-Jean puis Tiffany prennent le relais pour nous amener jusque 20 heures où Vincent, après nous avoir fait vivre le retour des festivals en TV cet été, nous partage sa bonne humeur communicative et les meilleurs sons de Tipik​​​​​​​.