Sur les routes mythiques de France : longez la moyenne corniche avec Didier van Cauwelaert

Ce nouvel épisode nous invite à parcourir l'une des plus belles routes de bord de mer du monde, la route de la Moyenne Corniche entre Nice et Menton.

C'est l'écrivain Didier Van Cauweleart, enfant de la Baie des Anges, qui prend place dans le van aux côtés de Nathalie Schraen-Guirma. Des arrêts à Saint-Jean Cap Ferrat, à Eze et à Roquebrune-Cap-Martin sont l'occasion pour l'auteur de " Un Aller Simple " de lever le voile sur ses sources d'inspiration. Ce voyage sur la Côte d'Azur est également jalonné par des rencontres émouvantes et insolites, notamment avec des éducateurs de chiens guides d'aveugle et avec un agrumiculteur qui maintient avec panache la tradition du citron de Menton.

