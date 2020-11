Superstars et plateformes de jeux en ligne : les festivals du futur ? (Vidéo)

Personne n’oubliera la prestation 5 étoiles et futuriste du rappeur américain Travis Scott. Dans la nuit du 23 au 24 avril, le chanteur s’est invité dans Fortnite pour une prestation historique. S’il y avait 12,3 millions de spectateurs pour le premier show, 27,7 millions ont assisté à l’événement durant le week-end et le concert a été vu presque 46 millions de fois ! Un aperçu du futur, même si ce n’est pas tout à fait nouveau.

C’était il y a une semaine, mais on n’est pas prêt de l’oublier. Une version virtuelle du rappeur a débarqué sur une île du célèbre jeu de combat, Fortnite. Autant dire que Travis Scott a vu les choses en grand. Un immense avatar à son image déambulait dans les différents univers colorés et futuristes de Fortnite en chantant ses chansons. Les joueurs ont eu droit à un vrai show avec des décors qui évoluaient en temps réel.

Mais si ce concert marquera l’histoire, il n’en est pas un phénomène isolé. Le DJ Marshmello avait déjà donné son propre concert dans le même jeu l’année dernière, réunissant 10,7 millions de joueurs-spectateurs. Ajoutez à cela le chanteur français Alonzo qui a donné un concert sur GTA 5 le 24 avril dernier. Et on peut d’ailleurs remonter plus loin, jusqu’en 2008, pour trouver U2 sur la scène fictive de Second Life.

Preuve que le confinement n’a pas totalement mis en pause le monde de musique et les concerts. Vu le succès et les chiffres fous, ces concerts en ligne pourraient-ils redéfinir nos habitudes en termes de musique live ? Bénédicte Deprez s’est posé la question dans l’Internet Show.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.