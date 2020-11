Retour sur l’incroyable double record de vues de 6ix9ine sur les réseaux à sa sortie de prison (vidéo)

Le rappeur Tekashi 6ix9ine, à peine sorti de prison, a explosé plusieurs records sur Instagram et YouTube. Il a sorti une nouvelle vidéo pour son nouveau morceau "Gooba" et a pulvérisé le nombre de visionnages pendant son direct sur Instagram. L’Internet Show est revenu sur ces moments qui feront date.

Plutôt que de faire profil bas, le rappeur aux longues tresses arc-en-ciel a fait un retour fulminant sur la scène musicale dès sa sortie de prison. Daniel Hernandez, de son vrai nom, a dévoilé la vidéo de son nouveau titre, "Gooba", dans laquelle il s’affiche avec des danseuses, peu préoccupées par la distanciation sociale. Le clip a battu le record de vues en 24 heures sur YouTube pour un artiste issu de la scène hip-hop, détrônant ainsi Eminem qui détenait le record avec “Kill Shot”.

Quelques heures plus tard, il a lancé un direct sur Instagram, dans lequel il règle ses comptes avec les membres de son ancien gang. La vidéo a réuni jusqu'à deux millions d'internautes, pulvérisant le record pour un direct sur Instagram.

Qu'on le veuille ou non, les chiffres ne mentent pas… 6ix9ine est aujourd'hui un phénomène et le rappeur semble être déjà bien parti pour retrouver sa place dans le rap game US.

