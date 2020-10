"Réservé à un public fin" de Jérôme de Warzée, ce jeudi 16 juillet sur La Deux !

Dans son dernier one-man show, Jérôme de Warzée, le roi de l'impertinence à la belge, mêle sketches et revue de presse dans le style cynique et percutant qui fait son succès en radio, sur Vivacité et en télé, sur La Deux.



Et pour cette diffusion télé, enregistrée en 2018 au Forum de Liège, il peut compter sur la présence de la bande du Grand Cactus et partager la scène avec Kody, James Deano, Freddy Tougaux, Martin Charlier, Fabian Le Castel et les autres membres de la bande !