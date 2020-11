"Ready Player One": Redécouvrez le dernier Steven Spielberg sur Tipik !

Jurassic Park, la saga Indiana Jones, Les Dents de la mer, E.T… Autant de monuments de cinéma qui font la réputation du grand Steven Spielberg. Passionné par les extraterrestres et la science-fiction, le prochain film du réalisateur américain n’aura pourtant rien à voir avec son registre habituel. West Side Story sera une adaptation de la comédie musicale éponyme créée en 1957 et sortira fin 2021. En attendant celui-ci, son dernier film en date est Ready Player One.

Un des réalisateurs les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, Steven Spielberg a réalisé de nombreux classiques qu’on ne présente plus. Il revient sur Tipik ce mardi 3 novembre !

Il s’agit d’un grand retour à ses premiers amours puisque le réalisateur américain a signé certains des plus grands classiques de la science-fiction tels que Rencontres du troisième type, A.I. Intelligence artificielle, La Guerre des Mondes, Men In Black ou encore le fabuleux E.T., l’extraterrestre. Avec Ready Player One sorti en 2018, il s’inspire du roman culte éponyme d'Ernest Cline, qui a connu un gros succès par son utilisation active de références à la pop culture. Spielberg en a profité pour adapter lui aussi ces nombreuses références des années 80 au grand écran.

Le film se passe en 2045, période où la Terre manque terriblement de ressources à cause de conditions climatiques catastrophiques. Pour échapper à cette triste réalité, Wade Watts (joué par Tye Sheridan) se réfugie dès qu’il peut dans l’OASIS, un monde virtuel créé par un homme richissime mort en laissant sa fortune sans héritier. Afin de faire gagner cette somme colossale, ce dernier a laissé un "Easter egg". Pour le trouver, les joueurs doivent dénicher trois indices, trois clefs stratégiques.