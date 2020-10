Quand la pudeur disparaît complètement des vidéos postées sur les réseaux pendant le confinement (vidéo)

Manifestement, le confinement est créatif. En cette cinquième semaine de quarantaine, on redouble d’imagination pour ne pas mourir d’ennui ou d’isolement. Cours de yoga en live, apéros virtuels, des recettes en veux-tu en voilà, la dernière vidéo Tik Tok sur le nouveau son de Drake, le monde se lâche et tout est prétexte pour le balancer sur les réseaux parce qu’on s’ennuie chez soi.

Confronté aux longues journées de confinement, le monde entier a désormais beaucoup de temps pour partager frénétiquement sur les réseaux.

Et tout ça pour le plus grand malheur d’Olivier Fraipont. Le chroniqueur de l’Internet Show est fatigué de ce déballage de vie et de ces injonctions à la productivité.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.