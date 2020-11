Puzzle: le jeu de patience revient en force sur les réseaux-sociaux grâce au confinement

Souvent considérés comme has-been, les puzzles ont vu leur cote de popularité exploser en cette période de confinement. Ventes équivalentes à la période de Noël, boom des commandes en ligne... le jeu de patience séduit les enfants mais aussi (et surtout) les adultes. C’est la nouvelle tendance hyper instagramable du moment.

Vous ne l’aviez pas vu venir, hein? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chez Ravensburger, leader mondial du marché du puzzle, les ventes globales ont augmenté de 200% et jusqu’à 350% pour les puzzles adultes. Si bien que tenir la cadence de production s’avère compliqué.

On aurait tendance à oublier qu’on en a un chez soi au fond d’un tiroir, sauf que, en période de confinement, il s’avère être un précieux allié pour passer son temps. Et c’est même devenu super tendance. Le puzzle fait un retour en force et sur les réseaux sociaux, tous montrent fièrement leurs derniers exploits. Pour l’Internet Show, Félix Francotte a cherché à comprendre ce regain d’intérêt auprès des nouveaux férus du puzzle.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 18h30 sur La Deux et Auvio.