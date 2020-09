Pourquoi vos réseaux sont envahis de photos de poitrines ces derniers jours ?

Peut-être que vous avez vu passer, ces derniers jours, des tas de photos de filles qui affichent leurs poitrines, petites et grandes tailles, sur les réseaux. Il s’agit du Lena Challenge. Dans l’Internet Show, Bénédicte Deprez vous explique pourquoi ça a fait beaucoup de bruit.

Au milieu du mois de mai, Léna Mahfouf, alias Léna Situations, l’une des plus grandes Youtubeuses françaises, a posté une photo d’elle en robe. Suite à ça, un nombre colossal de personnes s’en sont prises à la jeune française de 22 ans en attaquant son physique, et plus particulièrement sa poitrine, la jugeant trop petite. Une déferlante de haine à laquelle Lena Situations ne s’attendait certainement pas. Mais très rapidement, un mouvement de soutien s’est créé sur les réseaux avec le hashtag #LenaChallenge. Beaucoup de filles se sont mises à poster des photos de leur corps et plus particulièrement de leurs poitrines.

Le Lena Challenge dénonce avec force le bodyshaming dont sont parfois victimes les influenceurs, mais aussi le commun des mortels. L’équipe de l’Internet Show revient sur ce nouveau challenge de grande ampleur.



Le Lena Challenge dénonce avec force le bodyshaming dont sont parfois victimes les influenceurs, mais aussi le commun des mortels.