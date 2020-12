On a testé le tuto de banana bread au micro-ondes qui cartonne sur les réseaux

Vous ne trouverez pas de recette de gâteau plus rapide que ce banana bread au micro-ondes. Ce mug cake, préparé dans une tasse, a envahi les réseaux sociaux et en plus particulier Tik Tok. Et comme à son habitude, L’Internet Show a voulu essayer ce qui fait fureur sur la toile (et surtout se remplir la panse).

Envie d’un gâteau prêt en moins de deux minutes ? Foncez sur les mug cakes ! Préparés directement dans une tasse et cuits au micro-ondes, ces petits cakes chocolat, nature ou banane (il y en a pour tous les goûts) font fureur. Mais celui qui cartonne particulièrement sur les réseaux sociaux, c’est le banana bread. Vous savez, le cake à la banane que tout votre Instagram a préparé pendant le confinement. Et bien, il en existe une version mini et rapide pour les plus impatients.

Dans L’Internet Show, Malou Vandercammen a concocté ce gâteau ultra-rapide, pour le plus grand plaisir de ses collègues, Bénédicte Deprez et Olivier Fraipont. Et voici son verdict….

