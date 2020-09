On a testé le jeu qui vous rend complètement addict depuis le début du confinement (vidéo)

Visiter les quatre coins de la planète directement depuis votre téléphone, ça vous dit ? Avec GeoGuessr, c’est possible. Intelligent et éducatif, ce petit jeu sur navigateur créé en 2013 a complètement décollé pendant le confinement. Dans la Supérette du Net, Malou Vandercammen s’est transformée en détective géographe.

GeoGuessr a été créé en 2013 par Anton Wallén. Il s’agit d’un jeu vidéo basé sur les données de Google Maps. On est envoyé à un endroit au hasard sur Google Street View, et il faut placer sur la carte du monde l’endroit où on pense être. Le but étant évidemment d’être le plus proche possible pour gagner le plus de points. On peut y jouer seul ou entre potes et c’est ce qu’ont fait notamment les youtubeurs Amixem, Joyca, Benjamin Verrecchia ou encore Pierre Croce, et pas mal de Twitchers, comme Domingo et Anil.

Il faut dire que le jeu est assez addictif car on se transforme très rapidement en un Sherlock Holmes de la géographie. Dans l’Internet Show, Malou VanderCammen a saisi cette invitation au voyage (virtuel).

